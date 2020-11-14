Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi’nin yanında yer alana yapılmasına başlanan Ertuğrul Gazi Mescidi ile Dar-ül Kurra (Hafız Evine) inşaatı son sürat devam ediyor.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Kayı Aşiretinin lideri Ertuğrul Gazi’nin türbesi yerleşkesinde yapımına başlanan Ertuğrul Gazi Mescidi ile Dar-ül Kurra inşaatı son sürat devam ediyor. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Müftü Ali Erhun ve Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesinde inşaatı devam eden inşaata alanında incelemelerde bulundu. İnceleme esnasında inşaat alanını gezen Vali Bilal Şentürk, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer ve ilgililerden bilgi aldı.

