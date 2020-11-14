YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Ertuğrul Gazi Mescidi ile Dar-ül Kurra inşaatı son sürat devam ediyor

Ertuğrul Gazi Mescidi ile Dar-ül Kurra inşaatı son sürat devam ediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 14.11.2020 11:56 | Son Güncelleme

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi’nin yanında yer alana yapılmasına başlanan Ertuğrul Gazi Mescidi ile Dar-ül Kurra (Hafız Evine) inşaatı son sürat devam ediyor.Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Kayı Aşiretinin lideri Ertuğrul Gazi’nin türbesi yerleşkesinde yapımına başlanan Ertuğrul Gazi Mescidi ile Dar-ül Kurra inşaatı son sürat devam ediyor.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi’nin yanında yer alana yapılmasına başlanan Ertuğrul Gazi Mescidi ile Dar-ül Kurra (Hafız Evine) inşaatı son sürat devam ediyor.
Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Kayı Aşiretinin lideri Ertuğrul Gazi’nin türbesi yerleşkesinde yapımına başlanan Ertuğrul Gazi Mescidi ile Dar-ül Kurra inşaatı son sürat devam ediyor. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Müftü Ali Erhun ve Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesinde inşaatı devam eden inşaata alanında incelemelerde bulundu. İnceleme esnasında inşaat alanını gezen Vali Bilal Şentürk, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer ve ilgililerden bilgi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/

Bilecik Namaz Vakitleri 14 Kasım Cumartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:37
Öğle
12:49
İkindi
15:28
Akşam
17:52
Yatsı
19:13

Bilecik Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Cumartesi

Utku Eczanesi
Bozuyuk
Arif Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.