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ERÜ’de “2. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı” Sona Erdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.02.2020 15:26 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen“2.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen“2. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı” sona erdi.
Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen çalıştayın 2. gününde, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından ERÜ 2020 Ar-Ge teşvik ödül programı tanıtıldı.
Konuşmasında amaçlarının Erciyes Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi kapasitesini daha da yükseklere çıkarmak olduğuna dikkat çeken Rektör Çalış, “Bizim hedefimiz hocalarımızın motive olması, çalıştığı ortamlarda sıkıntıları varsa bunların giderilmesi, araştırma-geliştirme açısından ve proje açısından idari olarak bizlerin onlara yapabileceği, önlerini açabileceğimiz ne varsa bu konuda elimizden gelen desteği vermektir. Zaten bunun da olması gerekiyor. Eğer bir iş yerinde mutluluk yoksa çalışma barışı yoksa hiç kimse başarılı olamaz. Bunun içinde biz üniversite olarak öncelikle kendi personelimizi, kendi akademisyenlerimizi, kendi öğrencilerimizi, çalıştığı ortamda en iyi ve en mutlu şekilde çalışmalarını sağlamak. Ve üretkenliklerini artırmaktır. Bu üniversitemiz ve ülkemiz için çok önemlidir. Akademisyenlerimizin yapacağı her bir katkı ülkemize yapacağı katkı demektir. Her kurum kendi üzerine düşen vazifeyi iyi yapar ve daha fazla çalışırsa bu üniversitemizin ve ülkemizin gelişmesi için fırsatlar oluşturacaktır” dedi.
Göreve geldikleri günden bu yana önceliklerinin Araştırma Üniversitesi kimliği olduğunu belirten Rektör Çalış, “ Göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman önceliğimiz araştırma üniversitesi oldu. Bu konuda mesainin yüzde 80’ini harcıyoruz. Bu bağlamda birçok önlemler aldık. Ani tedbirler almaya çalıştık. İyi ki de almışız. İnanın bu tedbirleri almasaydık, şu an ilk 15’te değildik. Tabi bu yetmez. Daha da çalışmamız gerekiyor. Kısa ve orta vadeli stratejik planlar yapmaya çalıştık. Personel mali kaynak tavsiyede özellikle çalışan bölümlere öncelik vermeye çalıştık” diye konuştu.
Rektör Çalış’ın 2020 Ar-Ge Teşvik Ödül Programını tanıtmasının ardından kürsüye gelen ERÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) Koordinatörü Prof. Dr. Adem Kalınlı, “Açık Erişim, Açık Bilim ve Erciyes Üniversitesi Uygulamaları” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Çalıştay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç’ın moderatörlüğünü yaptığı ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay ve BAP Koordinatörü Adem Kalınlı’nın konuşmacı olduğu “ERÜ 2020-2023 Araştırma ve İnovasyon Vizyon Paneli” ile devam etti.
Çalıştay, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın, TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödüllerini alan akademisyenlere plaket takdiminin ardından sona erdi.

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