YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. ERULDER’de eğitime devam

ERULDER’de eğitime devam

ERZURUM HABERLERİ  | 02.02.2020 12:38 | Son Güncelleme

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği ( ERULDER ) faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.Ülkesi dışında eğitim alanların sayısı milyonları bulurken bu sayının Türkiye’de arttığını ifade eden UDEF 12.Bölge Başkanı Ertan Halit Aksakal, “15 yıl öncesinde uluslararası öğrenci sayısı binlerle ifade edilirken günümüzde Türkiye’de eğitim alan misafir öğrenci sayısı 173 bin.

ERULDER’de eğitime devam

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği ( ERULDER ) faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.
Ülkesi dışında eğitim alanların sayısı milyonları bulurken bu sayının Türkiye’de arttığını ifade eden UDEF 12.Bölge Başkanı Ertan Halit Aksakal, “15 yıl öncesinde uluslararası öğrenci sayısı binlerle ifade edilirken günümüzde Türkiye’de eğitim alan misafir öğrenci sayısı 173 bin. Bu sayı 2023 hedeflerinde 250 bin olması öngörülüyor. 2020 yılı verilerine göre şehrimizde 90 ülkeden 3000’in üzerinde misafir öğrenci bulunmakta. Bu öğrencilerin barınma, iaşe, harç ,burs ve eğitimleri ile yakından ilgileniyoruz” dedi.
Çalışmalara sömestr tatilinde de devam ettiklerini, üniversitelere kayıtların başladığı günden itibaren öğrencilerin yanında olduklarını söyleyen Aksakal, “Bu yıl misafir öğrencilerimizle hadis ve tefsir derslerimizi düzenli bir şekilde yaptık. Alanında uzman kişileri çağırarak öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunduk. Bayan öğrencilerle yaptığımız atölye çalışmalarında öğrencilerimizin el becerilerini artırma ve güzel vakit geçirmelerini gaye edindik. Beyaz Hüzün, 12 Öfkeli Adam gibi tematik film gösterileri ile sinema okumaları yaptık. Kars-Sarıkamış gezilerimizle yakın coğrafyamızı ve tarihimizi uluslararası öğrencilere yerinde gösterme imkanı bulduk. Birinci dönem yaptığımız harç yardımı ile ihtiyaçlı öğrencilerin en büyük sorununu gidermeye amaçladık. Bu yıl hayırseverlerin desteği ile 53 ihtiyaçlı öğrencimize burs desteği sağladık. 7 ay sürecek olan burslarımızla öğrencilerimizin maddi sorunlarına bir nebze olsun gidermeyi hedefledik. Halı saha maçları ,paintball ,masa tenisi turnuvası yapmayı planlamaktayız. Geçen yıl başlattığımız kitap tahlilleri programını bu yılda devam ettirmekteyiz. İlk kitabımız olan İnsan Ne ile Yaşarı tahlil ettik. İkinci kitabımız olan Fuat Sezgin’in Bilim Tarihi Sohbetlerini öğrencilere dağıttık. Amacımız şehrimizde okuyan uluslararası öğrencilere her anlamda sahip çıkmak. Ümmet şuuru ile onları kucaklamak, onları yalnız bırakmamak” diye konuştu.

ERULDER’de eğitime devam

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Balık adam, deniz kazasında öldü

Balık adam, deniz kazasında öldü

Mersin’de yerli oto TOGG’un kardan heykeli yapıldı

Mersin’de yerli oto TOGG’un kardan heykeli yapıldı

MHP’li Deniz Depboylu: “Genel başkanımızın sağlığı çok iyi”

MHP’li Deniz Depboylu: “Genel başkanımızın sağlığı çok iyi”

Erzurum Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
05:50
Sabah
07:16
Öğle
12:33
İkindi
15:16
Akşam
17:41
Yatsı
19:01

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Türkiye de saç ekimi turizmi bu yıl düşüş yaşadı

Türkiye de saç ekimi turizmi bu yıl düşüş yaşadı

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.