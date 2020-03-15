YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Erzin Yeşilkent Spor Voleybol Takımı 1. Lig’de

Erzin Yeşilkent Spor Voleybol Takımı 1. Lig’de

HATAY HABERLERİ  | 15.03.2020 09:05 | Son Güncelleme

TVF 2.

Erzin Yeşilkent Spor Voleybol Takımı 1. Lig’de

TVF 2. Ligde Hatay’ın tek temsilcisi olan Erzin Yeşilkent Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı 1. Lig’e yükseldi.
Erzin Yeşilkent Spor Kulübü Voleybol takımı 2. Lig 4. Grubunda sezonu şampiyon olarak bitirdi ve Play Off oynama hakkını kazandı. Play Off’da 16 takım arasında mücadele eden Turuncu-Beyazlılar oynadığı 3 karşılaşmanın ikisini kazanarak finale yükseldi.
Finalde ise Malatya Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman Gölbaşı Lisesi ve Bitlis TÜRŞAD ile aynı gruba düştü. İlk maçında Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Adıyaman Gölbaşı Lisesi Voleybol takımlarını 3-1 mağlup eden Erzin Yeşilkent Spor, üçüncü karşılaşmanın sonucunu beklemeden adını 1. Lige yazdırdı. 42 bin nüfuslu bir ilçenin takımı olan Erzin Yeşilkent Spor Kulübü Voleybol Takımının sınırlı bütçeyle şampiyon olması Erzin’de sevince yol açtı.
Kulüp As Başkanı Mehmet Uras yaptığı açıklamada, “2 yıl önce kurduğumuz kulübümüzün voleybol takımını şampiyon yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu başarıda pay sahibi olan başta CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, siyasi parti ilçe başkanlarına, diğer destekçilerimize, takımımızın koçu Güntaç Yılmaz, Sedat Sağlam ve oyuncularımıza teşekkür ederiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varAVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Gemlik adliye köyünde traktör kazası can aldı

Gemlik adliye köyünde traktör kazası can aldı

Sivas Valiliği uyardı, koronavirüs dolandırıcılarına dikkat

Sivas Valiliği uyardı, koronavirüs dolandırıcılarına dikkat

Yeni Cami dezenfekte edildi

Yeni Cami dezenfekte edildi

Bir günde 6 köyü ziyaret ettiler

Bir günde 6 köyü ziyaret ettiler

Hatay Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
05:21
Sabah
06:39
Öğle
12:49
İkindi
16:12
Akşam
18:50
Yatsı
20:03

Hatay Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Akbay Eczanesi
Antakya
Akdoğan Eczanesi
Antakya
Alkan Eczanesi
Antakya
Can Eczanesi
Antakya
Kevser Eczanesi
Iskenderun
Pertev Eczanesi
Iskenderun
Yazar Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

İdlib şehidi Astsubay Muhammed Ali Özer son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Astsubay Muhammed Ali Özer son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Teğmen Fırıncıoğulları son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Teğmen Fırıncıoğulları son yolculuğuna uğurlandı

Erzin’de doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Erzin’de doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.