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Erzincan depreminde hayatını kaybedenler 28. yılında anıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 13.03.2020 15:17 | Son Güncelleme

Erzincan depreminde hayatını kaybedenler 28. yılında anıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, 13 Mart 1992'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler anıldı.

MHP Kadın Kolları İl Başkanlığı, depremin 28. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenledi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan'da depremin farkındalığını her zaman hatırlatmak istediklerini söyledi.

1992 ve 1939 depremindeki şehitleri anmak ve yad etmek için etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Aksun, "Erzincan depreme daha dayanıklı, daha tedbirli bina stokuyla hazır haldedir. Bunun özellikle bilinmesini istiyoruz. Yüzde 15'lik bir dilimde kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Bunun da Kızılay-Hocabey mahallelerinden başlamak üzere dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Başkan Aksun, konuşmanın ardından MHP İl Başkanı Salih Aksu, Ülkü Ocakları Başkanı Vasfi Karatepe ve MHP Kadın Kolları İl Başkanı Serpil Ayaz ile davetlilere helva dağıttı.

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Anahtar Kelimeler:
13 Mart 1992 Erzincan Depremi erzincan

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