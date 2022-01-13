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Erzincan ile Ardahan'da kar, buzlanma ve sis ulaşımı aksatıyor

13.01.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan ile Ardahan'da kar, buzlanma ve sis ulaşımı aksatıyor

ERZİNCAN/ARDAHAN (AA) - Erzincan ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Erzincan-Sivas kara yolunda Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde, sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı yüzünden ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Yağışın ardından yollarda oluşan kar birikintisi ve buzlanma dolayısıyla bazı araçlar hasarlı trafik kazalarına karıştı, tır ve kamyonlar bazı güzergahlarda yolda kaldı.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Trafik polisleri, tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak kar ve buzlanma nedeniyle sürücüleri bir süre dinlenme tesislerinde beklemeleri, Karayolları ekiplerince yapılan çalışmaların ardından yola devam etmeleri konusunda uyardı.

- Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı, sis ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan yağış yer yer tipiye dönüşüyor.

Tipinin yoğunlaştığı Çıldır-Akaş Gümrük Kapısı bağlantılı Çıldır-Aktaş yolunun Mozeret mevkisi tır geçişlerine kapatıldı.

Yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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kar yağışı Erzincan Ardahan

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