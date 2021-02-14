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Erzincan ile Hekimoğlu yenişemedi

14.02.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz gurup 22. hafta mücadelesinde 24Erzincanspor sahasında Hekimoğlu Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı.
Erzincan’da Müstakil Atletizm Pisti Sahasında oynanan karşılaşmada Sait Tuzcu, Turgut Evran, Cankut Gönenç ve Ömer Kocabey hakem dörtlüsü görev aldı.
Karşılaşmada iki takımda fırsat buldukları ataklardan yararlanamayınca maçın 90 dakikası 0-0’lık skorla berabere sona erdi.
24Erzincanspor bu skorla ligdeki puanını 38’e çıkararak ligde averajla dördüncü sırada yer aldı. 24Erzincanspor’un bir maç eksiği bulunuyor.
Hekimoğlu Trabzonspor ise 42 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor.

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