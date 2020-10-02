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Erzincan merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 02.10.2020 16:37 | Son Güncelleme

Erzincan merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent merkezi ve İstanbul'da teknik ve fiziki takibin ardından sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, T.D (36), Ö.Ş (36), İ.Y (36) ve K.E (34) gözaltına alındı.

Operasyonda, 272 sentetik ecza, 49 gram esrar ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, T.D ve Ö.Ş çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, İ.Y ile K.E adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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