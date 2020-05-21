YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan pandemi sürecinde nüfusa oranla en çok sipariş verilen illerden oldu

Erzincan pandemi sürecinde nüfusa oranla en çok sipariş verilen illerden oldu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 21.05.2020 11:51 | Son Güncelleme

Türkiye’deki korona virüs salgını sürecinde 11 Mart’tan bu yana 2 aylık verileri inceleyen BKM Kitap, bu süreçte en fazla kitap alışverişi yapan şehirleri açıkladı.

Erzincan pandemi sürecinde nüfusa oranla en çok sipariş verilen illerden oldu

Türkiye’deki korona virüs salgını sürecinde 11 Mart’tan bu yana 2 aylık verileri inceleyen BKM Kitap, bu süreçte en fazla kitap alışverişi yapan şehirleri açıkladı. Erzincan pandemi sürecinde nüfusa oranla en çok sipariş verilen illerden oldu.
Avrupa’nın en büyük kitabevi olan BKM Kitap normalleşmeye dönüşün başladığı bugünlerde, kitapseverler için pandemi günlerinde kitap alışverişinde neler değişti sorusuna yanıt verecek nitelikte bir tablo açıkladı. Türkiye’nin ilk vakanın açıklandığı 11 Mart’tan 10 Mayıs 2020 tarihine kadar olan 2 aylık dönemdeki kitap alışverişleri istatistiklerini okuyucularla buluşturan BKM Kitabın verilerine göre en çok kitap siparişi verilen iller İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Antalya, Mersin, Konya, Adana, Kayseri şeklinde sıralandı.
Nüfusa oranla en çok sipariş verilen iller ise sırasıyla Bursa, Bilecik, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Karabük, Denizli, Balıkesir ve Erzincan oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Tarsus’ta asfalt çalışması

Tarsus’ta asfalt çalışması

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Erzincan Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:10
Sabah
04:55
Öğle
12:24
İkindi
16:18
Akşam
19:42
Yatsı
21:20

Erzincan Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Elıf Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Erzincan’da engelliler unutulmadı

Erzincan’da engelliler unutulmadı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması hakkında duyuru

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması hakkında duyuru

Binali Yıldırım Üniversitesinde Türk Halk Müziği yarışması ve Deniz Toprak konseri

Binali Yıldırım Üniversitesinde Türk Halk Müziği yarışması ve Deniz Toprak konseri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.