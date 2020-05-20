YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan protokolü saat 19.19’da İstiklal Marşını okudu

Erzincan protokolü saat 19.19’da İstiklal Marşını okudu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 20.05.2020 08:54 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Erzincan protokolü saat 19.19’da İstiklal Marşını okudu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün saat 19.19’da tüm stadyumların ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacağını belirterek, vatandaşları evlerinin pencerelerinden veya balkonlarından İstiklal Marşı’nı okumaya davet etmişti.

Erzincan protokolü saat 19.19’da İstiklal Marşını okudu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Erzincan protokolü saat 19.19’da İstiklal Marşını okudu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün saat 19.19’da tüm stadyumların ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacağını belirterek, vatandaşları evlerinin pencerelerinden veya balkonlarından İstiklal Marşı’nı okumaya davet etmişti. Erzincan’da da tüm yurtta olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlar balkonlardan İl protokolü ise Valilik binası önünde saat 19.19’da İstiklal Marşını okudu. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları ve bazı kurum müdürleri Valilik binası önünde İstiklal Marşı okudu. Belediye anons sisteminden tüm kentte yayınlanan İstiklal Marşı’nın ardından kahramanlık türküleri çalındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’ İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’
Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

En Çok Okunan Yerel Haberler

Libya'nın Zintan Belediye Meclisi'nden Hafter milislerine "silah bırakma" çağrısı

Libya'nın Zintan Belediye Meclisi'nden Hafter milislerine "silah bırakma" çağrısı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Kadir Gecesi 200 aileye yardım

Kadir Gecesi 200 aileye yardım

Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, Libya hükümetine katıldı

Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, Libya hükümetine katıldı

OMÜ’lü öğretim üyelerinden Kadir Gecesi özel programı

OMÜ’lü öğretim üyelerinden Kadir Gecesi özel programı

Erzincan Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:11
Sabah
04:56
Öğle
12:24
İkindi
16:18
Akşam
19:41
Yatsı
21:19

Erzincan Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Özge Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Erzincan’da engelliler unutulmadı

Erzincan’da engelliler unutulmadı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması hakkında duyuru

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması hakkında duyuru

Karantina yurdunda kalan vatandaşlara özel hizmet

Karantina yurdunda kalan vatandaşlara özel hizmet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.