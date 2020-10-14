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Erzincan Tar-Der temsilcisi Karahan’dan açıklama

ERZİNCAN HABERLERİ  | 14.10.2020 09:10 | Son Güncelleme

Erzincan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği (Tar-Der) İl temsilcisi Abdulkadir Karahan yeni görevi ve bölge çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.“Üstlenmiş olduğum görevimin bilinciyle bölgemiz çiftçisine daha iyi hizmet verebilmek adına bütün imkanlarımla çiftçinin yanında olacağım” diyen Karahan şöyle konuştu:“Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği Erzincan İl temsilcisi olarak çıktığımız bu yolda tüm gücümüzle çiftçilerimize hizmet vermeye gayret edeceğim.

Erzincan Tar-Der temsilcisi Karahan’dan açıklama

Erzincan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği (Tar-Der) İl temsilcisi Abdulkadir Karahan yeni görevi ve bölge çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.
“Üstlenmiş olduğum görevimin bilinciyle bölgemiz çiftçisine daha iyi hizmet verebilmek adına bütün imkanlarımla çiftçinin yanında olacağım” diyen Karahan şöyle konuştu:
“Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği Erzincan İl temsilcisi olarak çıktığımız bu yolda tüm gücümüzle çiftçilerimize hizmet vermeye gayret edeceğim. Bölgemiz tarım potansiyeli oldukça yüksek bir seviyededir. Önemli olan bu potansiyeli bölgemiz ekonomisi adına en iyi bir şekilde değerlendirebilmek için tarımsal danışmanlık hizmeti vereceğiz. Biz Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği olarak elimizi taşın altına koyarak sorumluluktan kaçmayacağız”

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