Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Nisan ayı verilerine göre Erzincan ve Erzurum göç verirken Bayburt göç aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü verilerine göre Erzurum, Erzincan ve Bayburt’un içerisinde yer aldığı TRA1 istatistik bölgesinin 2017, 2018 ve 2019 yıllarında değişim ve dalgalanma gösteren eğitim ve nüfus oranları 2020 yılı Nisan ayında açıklandı. Buna göre, 2018 ve 2019 yıllarında Erzincan ve Erzurum göç verirken Bayburt göç aldı. TRA1 bölgesinin 2018 yılı içerisinde göç aldığı nüfusun eğitim durumunu en fazla lise ve dengi meslek okulları oluştururken en az eğitim durumunu ise doktora öğrencileri oluşturdu.

En az göç lisans ve doktora düzeyinde yaşandı

TÜİK 2020 Nisan ayı verilerine göre Erzincan, Bayburt ve Erzurum en fazla lise ve dengi eğitimli göç aldı. Buna göre Erzincan ilkokul 4 bin 215, lise ve dengi meslek okulu 6 bin 33, yüksekokul veya fakülte 3 bin 354 ve doktora eğitimli 52 kişi göç alırken, Bayburt ilkokul bin 787, lise ve dengi meslek okulu 3 bin 309 yüksekokul ve fakülte bin 316, doktora eğitimli 32 kişi göç aldı. Erzurum’un ise ilkokul 4 bin 964, lise ve dengi meslek okulu 10 bin 502, yüksekokul veya fakülte 6 bin 625, doktora düzeyinde de 89 kişi göç aldığı açıklandı.