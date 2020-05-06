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Erzincan ve Erzurum göç verirken Bayburt göç aldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.05.2020 09:40 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Nisan ayı verilerine göre Erzincan ve Erzurum göç verirken Bayburt göç aldı.Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü verilerine göre Erzurum, Erzincan ve Bayburt’un içerisinde yer aldığı TRA1 istatistik bölgesinin 2017, 2018 ve 2019 yıllarında değişim ve dalgalanma gösteren eğitim ve nüfus oranları 2020 yılı Nisan ayında açıklandı.

Erzincan ve Erzurum göç verirken Bayburt göç aldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Nisan ayı verilerine göre Erzincan ve Erzurum göç verirken Bayburt göç aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü verilerine göre Erzurum, Erzincan ve Bayburt’un içerisinde yer aldığı TRA1 istatistik bölgesinin 2017, 2018 ve 2019 yıllarında değişim ve dalgalanma gösteren eğitim ve nüfus oranları 2020 yılı Nisan ayında açıklandı. Buna göre, 2018 ve 2019 yıllarında Erzincan ve Erzurum göç verirken Bayburt göç aldı. TRA1 bölgesinin 2018 yılı içerisinde göç aldığı nüfusun eğitim durumunu en fazla lise ve dengi meslek okulları oluştururken en az eğitim durumunu ise doktora öğrencileri oluşturdu.

En az göç lisans ve doktora düzeyinde yaşandı
TÜİK 2020 Nisan ayı verilerine göre Erzincan, Bayburt ve Erzurum en fazla lise ve dengi eğitimli göç aldı. Buna göre Erzincan ilkokul 4 bin 215, lise ve dengi meslek okulu 6 bin 33, yüksekokul veya fakülte 3 bin 354 ve doktora eğitimli 52 kişi göç alırken, Bayburt ilkokul bin 787, lise ve dengi meslek okulu 3 bin 309 yüksekokul ve fakülte bin 316, doktora eğitimli 32 kişi göç aldı. Erzurum’un ise ilkokul 4 bin 964, lise ve dengi meslek okulu 10 bin 502, yüksekokul veya fakülte 6 bin 625, doktora düzeyinde de 89 kişi göç aldığı açıklandı.

Okuryazar oranında en fazla değişim Erzincan’da oldu
TÜİK’in 2020 yılı Nisan ayında açıkladığı 3 yıllık okuryazar oranında yüzde 1,2 artış ile Erzincan oldu. Erzincan 2016 yılında yüzde 93,9, 2017 yılında yüzde 94,9 2018 yılında ise yüzde 95,1 olarak değişim gösterdi. Bayburt yüzde 0,2 ile Erzurum ise yüzde 0,7 oranında artışla kayıtlara geçti. 2017-2018 yıllarında öğretmen başına düşen öğrenci sayısında da Erzincan’da ilkokul 13, ortaokul 10, ortaöğretim 9 olurken Bayburt’ta ilkokul 15, ortaokul 10, ortaöğretim 12 oldu. Erzurum’da ise, ilkokul 16, ortaokul 13 ve ortaöğretim 11 olarak kayıtlara geçti.

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