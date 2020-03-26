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Erzincan’da 1217 üreticiye 6 Milyon 478 Bin 175 TL destekleme bedeli

ERZİNCAN HABERLERİ  | 26.03.2020 16:59 | Son Güncelleme

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 1217 üreticiye 6 Milyon 478 Bin 175 TL destekleme bedelinin 27 Mart 2020 saat 18.00’da yatacağının müjdesini verdiler.Milletvekilleri Karaman ve Çakır, konuyla ilgili olarak ortak yazılı bir basın açıklaması yaparak ayrıca tarımsal üretim için düşük faizli kredi kullanım esaslarının da belli olduğunu söylediler.Erzincan Milletvekilleri yaptıkları açıklamada şu bilgilere yer verdi:“Anaç koyun-keçi desteklemesi kapsamında Erzincan ilimizde 1217 üreticimize 6 Milyon 478 Bin 175 TL destekleme bedeli 27 Mart 2020 saat 18:00’dan itibaren yatacak.

Erzincan’da 1217 üreticiye 6 Milyon 478 Bin 175 TL destekleme bedeli

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 1217 üreticiye 6 Milyon 478 Bin 175 TL destekleme bedelinin 27 Mart 2020 saat 18.00’da yatacağının müjdesini verdiler.
Milletvekilleri Karaman ve Çakır, konuyla ilgili olarak ortak yazılı bir basın açıklaması yaparak ayrıca tarımsal üretim için düşük faizli kredi kullanım esaslarının da belli olduğunu söylediler.
Erzincan Milletvekilleri yaptıkları açıklamada şu bilgilere yer verdi:
“Anaç koyun-keçi desteklemesi kapsamında Erzincan ilimizde 1217 üreticimize 6 Milyon 478 Bin 175 TL destekleme bedeli 27 Mart 2020 saat 18:00’dan itibaren yatacak. Tarım ve Orman Bakanlığımızın himayelerinde geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeler, 50 bin TL’ye kadar yüzde 100 sübvanse kredi kullanabilecekler. 50 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 2,5 milyon TL olarak belirlendi. Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmelerimiz, 100 bin TL’ye kadar yüzde 100 sübvanse kredi kullanabilecekler. 100 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 1,5 milyon TL olarak belirlendi. Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanacakları düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinde şartlar belli oldu. “T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği” Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, 2/1/2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında (bu tarihler dahil) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili teknik esasları kapsıyor.
Bu kapsamda üreticiler; sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kanatlı sektörü, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği, su ürünleri sektörü, geleneksel (yaygın) hayvansal üretim, kontrollü örtü altı tarımı, yem bitkisi üretimi, yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi, süs bitkisi üretimi, stratejik bitkisel üretim, meyve yetiştiriciliği ve bağcılık, geleneksel (yaygın) bitkisel üretim, tarım makineleri (traktör ayrık), traktör, modern basınçlı sulama sistemi yatırımı, tarım makineleri parkı, arazi alımı (birleştirme), lisanslı depoculuk yatırımları, elektronik ürün senedi (elüs) karşılığı kredi kullanımı, soğuk hava deposu yatırımları, tarımsal ürünlerin işlenmesi, sözleşmeli üretim(üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi), özel ormancılık başlıklarında yüzde 25 ile yüzde 100 oranlarında sübvanse edilerek, düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabilecekler.
Tebliğle ayrıca 2020 yılından itibaren başlamak üzere öncelikli indirimli kriterler de getirildi. Damızlık düve yetiştiriciliğinde, Küçükbaş hayvancılıkta, öncelikli bölge yatırımı kriterinden, atıl işletme alımı ve yurt içinde doğmuş olma şartı ile hayvan alımında, kendi yemini üreten/mera kullanan, organik/iyi tarım uygulamalarıyla uğraşan çiftçiler ile genç çiftçi ve kadın çiftçilerde üretim konuları için belirlenen taban indirim oranlarına ilave olarak, değişik oranlarda indirim uygulanacak. Tebliğ 1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında (bu tarihler dahil) 3 yıl geçerli olacak”

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