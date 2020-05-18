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Erzincan’da 2020 Nisan ayında 77 konut satıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 18.05.2020 08:44 | Son Güncelleme

Erzincan’da 2020 Nisan ayında 77 konut satıldı.TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Erzincan’da 2020 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,6 azalarak 77 konut oldu.

Erzincan’da 2020 Nisan ayında 77 konut satıldı

Erzincan’da 2020 Nisan ayında 77 konut satıldı.
TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Erzincan’da 2020 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,6 azalarak 77 konut oldu. Konut satışlarında, İstanbul 6 bin 113 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 4 bin 500 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 2 bin 533 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 20 konut ile Bayburt oldu. 2020 Nisan ayında Erzincan ili 77 konut satışı ile 68. sırada yer aldı.

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