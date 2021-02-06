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Erzincan’da 205 litre sahte içki ele geçirdi

06.02.2021 11:48 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da 205 litre sahte içki ele geçirdi

Erzincan’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 205 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ve kaçak ürün ticareti yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Ekiplerce yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde, Üzümlü illçesinde şüpheli V.Y.

Erzincan’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 205 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.
Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ve kaçak ürün ticareti yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde, Üzümlü illçesinde şüpheli V.Y. ile H.Y’ye ait 2 ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, toplam 205 litre sahte-kaçak alkol ile bunların yapımında kullanılan 2 damıtma sistemi bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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