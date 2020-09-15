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Erzincan’da 65 yaş üstü denetimi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 15.09.2020 09:32 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında Erzincan’da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanması sonrası salgın kontrol timi görevlileri cadde ve parklarda denetim yaparak vatandaşları uyarıp evlerine gönderdiler.Erzincan’da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararının ardından, kentte denetimler artırıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Erzincan’da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanması sonrası salgın kontrol timi görevlileri cadde ve parklarda denetim yaparak vatandaşları uyarıp evlerine gönderdiler.
Erzincan’da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararının ardından, kentte denetimler artırıldı. Salgın kontrol timi görevlileri kentte kısıtlamanın olduğu saatlerde cadde ve parklarda denetimde bulundu. Parkta 65 yaş üstü vatandaşları tespit eden görevliler önce uyardı sonra da evlerine gönderdiler.
Öte yandan Erzincan Valisi Mehmet Makas, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararının ardından, kentte incelemelerde bulundu. Sabah saatlerinde yöresel ürünlerin satışının yapıldığı Buğday Meydanı’na gelen Vali Mehmet Makas, 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar ile bir araya gelerek sokağa çıkma kısıtlamasının nedenlerini anlattı.

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