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Erzincan’da 79 köy yolu ulaşıma kapalı

19.02.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da 79 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan’da kar yağışı sebebiyle 79 köy yolu ulaşıma kapalı.Erzincan genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 5, Çayırlı ilçesinde 4, İliç ilçesinde 2, Kemah ilçesinde 6, Kemaliye ilçesinde 7, Refahiye ilçesinde 30, Tercan ilçesinde 20 ve Üzümlü ilçesinde 5 köy yolu olmak üzere toplamda 79 köy yolu ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Erzincan’da kar yağışı sebebiyle 79 köy yolu ulaşıma kapalı.
Erzincan genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 5, Çayırlı ilçesinde 4, İliç ilçesinde 2, Kemah ilçesinde 6, Kemaliye ilçesinde 7, Refahiye ilçesinde 30, Tercan ilçesinde 20 ve Üzümlü ilçesinde 5 köy yolu olmak üzere toplamda 79 köy yolu ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Çalışmalar kapsamında toplamda bin 571 köy yoluna ulaşıma açıldı. Öte yandan İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 12 greyder, 2 dozer, 12 kepçe, 5 bıçaklı kamyon ve 8 ekip ile kapalı köy yollarının açılması için yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca şehirlerarası yollarda da zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Erzincan’ın yüksek rakımlı güzergâhlarında ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken karayollarının karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolların açık kalması için çaba sarf ediyor.
Kar ve tipi nedeniyle onlarca maddi hasarlı trafik kazası da meydana gelirken Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sürücüleri gizli buza karşı uyarıyor.
“Buzlanma ve don uyarısı”
Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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Merkez
Çayırlı Eczanesi
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