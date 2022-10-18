Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yasa dışı yollardan yurda giren Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan kontrollerde, batı illerine gitmek üzere yola çıkan otobüste, kaçak olarak yurda giren Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

