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Erzincan'da aç kalan tilki kurnazlığıyla bahçedeki kedilerin yemeğine ortak oldu

31.01.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Erzincan'da aç kalan tilki kurnazlığıyla bahçedeki kedilerin yemeğine ortak oldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kar ve soğuk hava nedeniyle aç kalan tilkinin, kurnazlığıyla bahçedeki kedilerin arasına onlardan biriymiş gibi girip yiyeceklerine ortak olması görenleri gülümsetti.

Yaylabaş Beldesi TOKİ konutlarında bir arkadaşına misafir olan Muhammed Aktay da evin bahçesindeki kedilere balık, tavuk ve ekmek bıraktı.

Bu sırada bahçede gezinen tilkiyi fark eden Aktay, cep telefonunun kamerasını çalıştırdı.

Kurnazlığıyla ünlü tilkinin, kedilerin arasına onlardan biriymiş gibi girip yiyeceklerden bir kısmını yiyerek bahçeden uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

Son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle beslenmekte güçlük çeken kurt, vaşak, tilki gibi yabani hayvanlar, yiyecek bulabilmek için yerleşim yerlerinde yakın bölgelere inme başlaması dikkat çekiyor.

Durumun farkında olan yerel idareciler, sık sık yabani hayvanların doğal ortamlarına besin bırakıyor.

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