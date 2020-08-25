YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da arıcıların bal sağım mesaisi başladı

Erzincan’da arıcıların bal sağım mesaisi başladı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 25.08.2020 09:42 | Son Güncelleme

Erzincan’da çiçek balı üreticileri hasat telaşı yaşıyor.Erzincan’da Mayıs ayından bu yana geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda arıcılık yapan arıcılar, bal hasadına başladı.

Erzincan’da arıcıların bal sağım mesaisi başladı

Erzincan’da çiçek balı üreticileri hasat telaşı yaşıyor.
Erzincan’da Mayıs ayından bu yana geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda arıcılık yapan arıcılar, bal hasadına başladı. Kavurucu sıcakta taktıkları maskelerle çalışan arıcılar, arıları kovanlardan uzaklaştırmak için duman çıkaran körük yardımıyla kovanlardaki petekleri çıkarıyor.
Bitki çeşitliliği bakımından zengin ve yaklaşık 500 civarında endemik bitki türüne sahip olan Erzincan ve yaylalarında Mayıs ayından beri arıcılık yapan arıcıların zorlu hasat mesaisi başladı. Arıları ile birlikte yılın büyük bölümünü yaylalarda geçiren arıcılar, sıcak havaların etkisini sürdürdüğü şu günlerde taktıkları maskeler ve arıları kovanlardan uzaklaştırmak için duman çıkaran körük yardımıyla kovanlardaki petekleri çıkarıp, bal süzme işleminin yapıldığı çadırlara taşıyor. Çadırlara taşıdıkları bal peteklerini burada kavurucu sıcak altında bal süzme makinesinden geçiren arıcılar, süzdükleri balları tenekeler ve şişelerde paketleyip Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmek üzere satışa sunuyor.
Tamamen doğal ortamda üretilen kaliteli balı ile bilinen Erzincan’da 15 yıldır arıcılık yapan Ahmet Subaşı, ürettikleri balın son derece kaliteli olduğunu ve birçok bölgeden ve yurt dışından alıcıları olduğunu söyledi.
Subaşı, “Mayıs ayından beri yaylalarda arıcılık yapıyoruz. Şimdi bal alma hasadımız başladı. Ürettiğimiz bu balların kalitesini herkes biliyor. Bizim bu ballar ilaç niyetinedir. Ballarımız tamamen doğal ortamda ve katkısız bir şekilde üretiliyor. Biz şimdi burada bal sağımı gerçekleştiriyoruz. Hayırlısı ile hasattan sonra balımızı satışa hazırlayacağız. Ürettiğimiz ballar tamamen Erzincan yaylalarında üretilen ballardır. Yaylalarımız bitki örtüsü bakımından oldukça zengindir." dedi.

Erzincan’da arıcıların bal sağım mesaisi başladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:37
Öğle
12:29
İkindi
16:12
Akşam
19:12
Yatsı
20:36

Erzincan Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Kültür Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kardeş Baro oldular
Kardeş Baro oldular
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Şarampole uçan traktörün sürücüsü genç, hayatını kaybetti
Şarampole uçan traktörün sürücüsü genç, hayatını kaybetti
Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi
Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.