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Erzincan'da cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 20.08.2020 11:11 | Son Güncelleme

Tercan ilçesinde kaybolduktan sonra ekiplerce toprağa gömülü olarak bulunan kişinin öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan bir zanlı suçunu itiraf etti

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde dün toprağa gömülü olarak bulunan kişinin, av tüfeği ile vurularak bir ağacın altına gömüldüğü belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Tercan ilçesinde kendisinden 10 Ağustos'tan beri haber alınamayan ve annesi ile yaşayan Abdullah Yalman'ı (62) bulmak için İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı görevlilerin de desteğinde dün ilçede arama çalışması yaptı.

Yaklaşık 5 saat süren arama çalışması sonucu ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Çiftlikler mevkisinde bir ağacın altında, üzeri toprakla örtülmüş olarak bulunan erkek cesedi, Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin yapılan inceleme sonucu kayıp olan Abdullah Yalman'a ait olduğu belirlendi.

Bu tespit üzerine araştırmalarını genişleten Erzincan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen ve aralarında F.D'nin de bulunduğu 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Bu kişilerden F.D'in yapılan sorgusu sonucu Yalman'ın bu kişi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldükten sonra cesedinin bulunduğu ağacın altına gömüldüğü anlaşıldı.

Zanlı F.D'nin ifadesinde suçunu itiraf ederek, Yalman'ı namus meselesi yüzünden öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

Polis, bu zanlının evinde yaptığı aramada da olayda kullanılan av tüfeğini ele geçirdi.

Zanlının Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan diğer 3 zanlının ise polisteki işlemleri sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

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