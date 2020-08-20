Erzincan'da cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde dün toprağa gömülü olarak bulunan kişinin, av tüfeği ile vurularak bir ağacın altına gömüldüğü belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Tercan ilçesinde kendisinden 10 Ağustos'tan beri haber alınamayan ve annesi ile yaşayan Abdullah Yalman'ı (62) bulmak için İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı görevlilerin de desteğinde dün ilçede arama çalışması yaptı.

Yaklaşık 5 saat süren arama çalışması sonucu ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Çiftlikler mevkisinde bir ağacın altında, üzeri toprakla örtülmüş olarak bulunan erkek cesedi, Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin yapılan inceleme sonucu kayıp olan Abdullah Yalman'a ait olduğu belirlendi.

Bu tespit üzerine araştırmalarını genişleten Erzincan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen ve aralarında F.D'nin de bulunduğu 4 zanlıyı gözaltına aldı.