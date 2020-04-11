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Erzincan’da çiçekler serada yetiştiriliyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 11.04.2020 11:58 | Son Güncelleme

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan bitki parkında 30 bin adet tokat gülü, 100 bin adette yıldız çiçeği olmak üzere 130 bin çiçek serada yetiştiriliyor.

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan bitki parkında 30 bin adet tokat gülü, 100 bin adette yıldız çiçeği olmak üzere 130 bin çiçek serada yetiştiriliyor. Seralarda yetiştirilen çiçekler Mayıs ayının sonuna doğru şehir genelinde kavşaklara ekilerek şehrin rengini değiştirecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan da Erzincan’a yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Ekipler şehir genelinde park alanlarında tahrip olmuş yeşil alanlarda tadilat çalışmalarını sürdürürken Çukurkuyu mahallesinde de daha önce çocuk oyun gurubu kurulan yeni park alanına otomatik sulama ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.

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