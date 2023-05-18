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Erzincan’da Cumhur ittifakı 2. tur için bir araya geldi

18.05.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da Cumhur ittifakı 28 Mayısta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir araya geldiler.

Erzincan’da Cumhur ittifakı 2. tur için bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçiminin ardından Cumhur İttifakı, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde yeniden milletvekili olarak seçilen Süleyman Karaman, AK Parti İl Başkanı Çetin Özyurt, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Salih Aksu, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ömer İlhak ve partililer Dörtyol Cumhuriyet Meydanında bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek açıklamasında bulundular. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Murat Kılıvan ise sağlık sorunlarından dolayı hastanede bulunduğu için programa destek mesajı gönderdi.

Cumhur İttifakı il başkanlarının destek açıklamalarından sonra konuşma yapan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman yeniden milletvekili olarak meclise girdiği için Erzincanlılara teşekkür ederek, “28 Mayıs’ta yapılacak olan 2. tur seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor oyla seçmek için var gücümüzle çalışacağız. Ben inanıyorum ki Erzincan’da en iyi çalışan illerden birisi olacak. Buraya katılan Cumhur İttifakının parti temsilcileriyle birlikte 28 Mayıs’a kadar durmadan, yorulmadan çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

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