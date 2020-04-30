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Erzincan’da erkek cesedi bulundu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 30.04.2020 17:37 | Son Güncelleme

Erzincan’da dere içerisinde vücudunun büyük bölümü çürümüş erkek cesedi bulundu.

Erzincan’da erkek cesedi bulundu

Erzincan’da dere içerisinde vücudunun büyük bölümü çürümüş erkek cesedi bulundu. Cesedin 25 Aralık 2019 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Halil Ergülo (60) ait olabileceği değerlendiriliyor.
Erzincan’da bugün öğle saatlerinde koyun otlatan bir çoban Kemah yolunun altından geçen dere içerisinde bir ceset olduğunu fark etti. Çoban durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Güvenlik güçlerinin olay yeri incelemesinin ardından vücudunun büyük bölümü çürümüş erkek cesedi, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.
Öte yandan güvenlik güçleri cesedin büyük ihtimalle Erzincan’da 25 Aralık 2019 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan epilepsi hastası Halil Ergülo ait olabileceğini değerlendiriyor.
Erzincan kent merkezindeki evinden 25 Aralık 2019 günü ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Halil Ergülo’nun ailesi, Müge Anlı programına da başvurmuştu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, AFAD ve komando ekipleri Karasu nehrinin kıyısı boyunca uzun süre drone ve kadavra köpek destekli arama tarama çalışması yürütmüş bir sonuç alınamamıştı.

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