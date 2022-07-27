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Erzincan'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

27.07.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde bazı iş yeri ve ikametlerin kapılarının kırılarak eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesi ve araştırmalar sonucu hırsızlıklara G.A'nın karıştığı belirlendi.

Yakalanan G.A'nın hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından poliste çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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