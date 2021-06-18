Erzincan'da evinde darbettiği kadının para ve ziynet eşyasını gasbettiği iddia edilen zanlı yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da evine girdiği kadını darbedip para ve ziynet eşyasını gasbettiği ileri sürülen zanlı polisin sıkı takibiyle gözaltına alındı.

Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan 77 yaşındaki Refika Şafak’ı eşinin evde olmadığı sırada telefonla arayan bir kişi, kimlik bilgilerinin çalındığı ve adının hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince evinde arama yapılacağını söyledi.

Uzun süren telefon konuşmasının ardından jandarmanın eve geleceğini sanarak komşularından yanında bulunmaları istemek için kapıya çıkan Şafak, tanımadığı bir kişiyle karşılaştı.

Bir anda eve giren zanlı kapıyı örterek Şafak'a evde altın ve para olup olmadığını sordu. Korkusundan evde bulunan 5 burma bilezik ile 2 bin 300 avroyu zanlıya veren Şafak, bu kişiye nüfus cüzdanını da istemesi üzerine itiraz etti.

Bunun üzerine yaşlı kadını bayılıncaya kadar darbeden zanlı para ve ziynet eşyasını alarak kaçtı.

Bir süre sonra kendine gelen Şafak, durumu komşularına ve polise bildirerek yardım istedi.