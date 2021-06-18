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Erzincan'da evinde darbettiği kadının para ve ziynet eşyasını gasbettiği iddia edilen zanlı yakalandı

18.06.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de, üzerindeki para ve ziynet eşyası ile yakalanan zanlı, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi - Mağdur olan 77 yaşındaki Refika Şafak: - "Bana para ve altınları getir deyince getirdim. Nüfus cüzdanımı da aldı. Ben bunun üzerine engel olmak isteyince beni darbederek parmaklarını ağzıma bastı ve göğsüme oturarak ölümle tehdit etti. Darbedilmemin etkisiyle kendimden geçtim. Beni herhalde öldü zannederek bıraktı”

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da evine girdiği kadını darbedip para ve ziynet eşyasını gasbettiği ileri sürülen zanlı polisin sıkı takibiyle gözaltına alındı.

Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan 77 yaşındaki Refika Şafak’ı eşinin evde olmadığı sırada telefonla arayan bir kişi, kimlik bilgilerinin çalındığı ve adının hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince evinde arama yapılacağını söyledi.

Uzun süren telefon konuşmasının ardından jandarmanın eve geleceğini sanarak komşularından yanında bulunmaları istemek için kapıya çıkan Şafak, tanımadığı bir kişiyle karşılaştı.

Bir anda eve giren zanlı kapıyı örterek Şafak'a evde altın ve para olup olmadığını sordu. Korkusundan evde bulunan 5 burma bilezik ile 2 bin 300 avroyu zanlıya veren Şafak, bu kişiye nüfus cüzdanını da istemesi üzerine itiraz etti.

Bunun üzerine yaşlı kadını bayılıncaya kadar darbeden zanlı para ve ziynet eşyasını alarak kaçtı.

Bir süre sonra kendine gelen Şafak, durumu komşularına ve polise bildirerek yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları detaylı çalışma ile zanlının bir taksiye binerek bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

MOBESE kayıtlarını da inceleyen ekipler çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı E.U’nun eşkalini belirleyerek, Tunceli yönüne gitmiş olabileceğini değerlendirerek güzergahtaki emniyet ekiplerini uyardı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de kent girişinde eşkale uyan araç ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Zanlı E.U, polislerce üzerindeki para ve ziynet eşyasıyla yakalandı.

- Tunceli'de yakalanan zanlı Erzincan'a getirildi

Gözaltına alınan E.U, Erzincan’a getirip sağlık kontrolünden geçirilerek İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesine götürüldü.

Mağdur Refika Şafak ise hastanede sağlık kontrolünden geçirilip taburcu edildi.

Şafak, hastane çıkışında AA muhabirinin soruları üzerine, tanımadığı şahısların kendisini telefonla aradığını belirterek, "Bana kimlik bilgilerimin çalındığını söyleyerek adımın bir hırsızlık olayına karıştığı için jandarma ekiplerinin birazdan eve gelerek arama yapacağını söylediler. Evde tabanca bulunup bulunmadığını sordular. Ben de yok dedim. Bunun üzerine ben komşuyu yanımda bulunsun diye çağırmak için kapıyı açtığımda kapıda bir adam bekliyordu. Ben kapıyı açar açmaz karşımda duran adam içeriye girerek kapıyı örttü."

- "Beni öldü zannederek bıraktı"

Bu kişinin içeri girdikten sonra kapıyı kapattığını anlatan Şafak, "Eve girince 'altın ve para var mı' diye sordu. Ben de inkar etmedim var dedim. Bana para ve altınları getir deyince getirdim. Nüfus cüzdanımı da aldı. Ben bunun üzerine engel olmak isteyince beni darbederek parmaklarını ağzıma bastı ve göğsüme oturarak ölümle tehdit etti. Darbedilmemin etkisiyle kendimden geçtim. Beni herhalde öldü zannederek bıraktı.”

Hayati tehlikesi bulunmayan ancak yüzünde ciddi morluklar oluşan Şafak, ifadesine başvurulmak üzere Asayiş Şubesine götürüldü.

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