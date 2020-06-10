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Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 10.06.2020 19:49 | Son Güncelleme

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Mürteza Girgin'in kullandığı 24 AT 521 plakalı otomobil, Erzincan-Kemah kara yolu Cebesoy mevkisinde karşı yönden gelen Mustafa Eser Kodaoğlu idaresindeki 44 ABM 264 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Mürteza ile aynı otomobilde bulunan Fatma ve Tütü Girgin yaralandı.

Yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tütü Girgin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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