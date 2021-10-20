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Erzincan'da kamyonetin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

20.10.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da kamyonetin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kamyonetin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından uzun çabaların ardından kurtarıldı.

Karaağaç Mahallesi'nde Buğday meydanında park halindeki kamyonetin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, bir süre kendi imkanları ile hayvanı çıkarmaya çalıştı. Kedinin bulunduğu yerden çıkartılamaması üzerine itfaiyeye haber verildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kediyi kısa süreli çalışmanın ardından aracın motorundan çıkardı.

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