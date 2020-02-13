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Erzincan’da kar sebebiyle okul tatili uzatıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 13.02.2020 21:38 | Son Güncelleme

Erzincan genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil edilen okullar yağışın devam etmesi üzerine yarın da tatil edildi.Erzincan’da devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle bugün tatil edilen okulların yağışın devam etmesi üzerine yarında tatil edilmesine karar verildi.

Erzincan’da kar sebebiyle okul tatili uzatıldı

Erzincan genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil edilen okullar yağışın devam etmesi üzerine yarın da tatil edildi.
Erzincan’da devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle bugün tatil edilen okulların yağışın devam etmesi üzerine yarında tatil edilmesine karar verildi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sevgili öğrenciler, yarın hepinizden evinizin bahçesinde yaptığınız kardan adamla çekilmiş resimlerinizi bekliyorum” dedi.
Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ili genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli ve hamile kamu personeli de bu tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.

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