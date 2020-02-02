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Erzincan’da kayakçılardan Yunan Vekil Lagos’a tepki

ERZİNCAN HABERLERİ  | 02.02.2020 19:11 | Son Güncelleme

Erzincan’da kayakçılar, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Loannis Lagos’u, dalgalandırdıkları Türk bayrağı ile kınadılar.

Erzincan’da kayakçılardan Yunan Vekil Lagos’a tepki

Erzincan’da kayakçılar, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Loannis Lagos’u, dalgalandırdıkları Türk bayrağı ile kınadılar. Yarıyıl tatilinin son gününde Erzincan’daki kayak merkezine gelen ziyaretçiler, 2 bin 970 metre rakımda kayak yaptı.
Yarıyıl tatilinde kayak kursu alan öğrencilerde Türk bayrağıyla yukardan aşağı kayarak kursu tamamladı ve Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Bürüksel’de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısında Avrupa Parlamentosu üyesi ve Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos’un Türk bayrağını yırtmasına tepkilerini gösterdi.

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