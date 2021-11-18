Erzincan'da kuraklığa rağmen şeker pancarında 300 bin ton rekolte bekleniyor

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincanlı çiftçiler, kuraklığa rağmen bu yıl şeker pancarında 300 bin ton rekolte bekliyor.

Tarımın yaygın yapıldığı bereketli topraklara sahip kentte, çiftçiler büyük emeklerle yetiştirdikleri pancarın hasadını yapmaya devam ediyor.

Teşvik ve desteklerle yaklaşık 54 bin dekar alanda üretim yapan çiftçiler, Munzur Dağı etekleri ve Karasu Nehri etrafındaki verimli arazilerde pancarın tarladan sofralara uzanan zahmetli yolculuğunda alın teri döküyor.

Aylar önce tarlaya ekilip olgunlaşan şeker pancarı, kuraklığa rağmen aldıkları verimle yüzleri gülen üreticilerce iş makinesi desteğinde hasat ediliyor.

- "Üretim iki yılda 40 bin dekardan 54 bin dekar alana çıktı"

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, AA muhabirine, kentte tarımsal üretimdeki en önemli ürünlerden birinin pancar olduğunu söyledi.

Şeker pancarının tarım sektöründe lokomotif ürünler arasında yer aldığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım arazisi ve nüfusa oranla baktığınızda en fazla pancar üretimi gerçekleştiren il Erzincan. İki yıl önce 40 bin dekarlarda olan üretim şu an 2021 verilerine göre 54 bin dekara çıktı. Bu yıl yaklaşık 300 bin ton şeker pancarı üretiminin gerçekleşmesini bekliyoruz. Bölgede pancar üretiminin artması için gerekli destekleri vermeye devam ediyoruz. Bu anlamda özellikle Tarım Bakanlığımızca sulama sistemlerine sağlanan destek ve diğer desteklerle birlikte şeker pancarı üretim alanları her geçen gün artmaktadır."

Şahin, bölgede üretilen pancardaki polar oranının da yüksek olduğunu belirterek, "Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ilimizde de bazı verim düşüklükleri oldu. Ancak buna rağmen yine 300 bin tona yaklaşan bir üretim bekliyoruz. Türkiye'nin en tatlı şekerinin Erzincan'da olduğunu savunmaktayız." diye konuştu.

- Çiftçiler "en tatlı hasat" için tarlada ter döküyor

Çiftçilerden Hüseyin Bayrak ise hasadın kar yağana kadar bölgede devam edeceğini anlattı.

Altınbaşak beldesinin kentte pancar üretiminde önde gelen yerlerden olduğunu dile getiren Bayrak, "Ev halkımızla birlikte pancar sökümüne devam ediyoruz. Daha çok teknolojik aletler kullanarak iş gücümüzü azaltmaya çalışıyoruz. Kullandığımız teknolojik aletler tarım arazisinde verimimizi de artırıyor. Pancarlarımızın, bekletmeden, yağmura, çamura kalmadan sökümünü yapabiliyoruz. Biz buradaki üretimimizle tüm insanların sofralarda ağzını tatlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Köksal Aslan da ailesiyle tarlada pancar mesaisi yaptıklarını ifade ederek, "Bizler burada insanların ağzını tatlandırmaya çalışıyoruz ama işimiz gerçekten emek isteyen zor bir iş." dedi.

