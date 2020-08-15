YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da lahit mezarını satmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Erzincan’da lahit mezarını satmaya çalışan 5 kişi yakalandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 15.08.2020 12:06 | Son Güncelleme

Erzincan’da, eski tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen lahit mezarını video çekilerek para karşılığında satmaya çalışan 5 şahıs yakalandı.Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan ilinde ikamet eden şahıs/şahısların ellerinde bulundurmuş oldukları eski tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen lahit mezarı, video çekilerek para karşılığında satmak için alıcı arayışı içerisinde oldukları yönünde bilgi alındı.Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, yapılan saha ve teknik çalışmalar sonucunda söz konusu lahit mezarı, Erzincan ili Merkez İlçesi sınırları içerisinde ikamet eden C.U., isimli şahsın gizlediği tespit edilmiştir.

Erzincan’da lahit mezarını satmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Erzincan’da, eski tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen lahit mezarını video çekilerek para karşılığında satmaya çalışan 5 şahıs yakalandı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan ilinde ikamet eden şahıs/şahısların ellerinde bulundurmuş oldukları eski tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen lahit mezarı, video çekilerek para karşılığında satmak için alıcı arayışı içerisinde oldukları yönünde bilgi alındı.
Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, yapılan saha ve teknik çalışmalar sonucunda söz konusu lahit mezarı, Erzincan ili Merkez İlçesi sınırları içerisinde ikamet eden C.U., isimli şahsın gizlediği tespit edilmiştir. Müteakiben 13 Ağustos 2020 tarihinde adli makamlardan alınan arama kararı gereği şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, eski tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen 91 santimetre uzunluğunda, 30 cm genişliğinde ve 30 cm yüksekliğinde, bütün yüzeylerinde eski tarihi dönemlere ait kabartma figür ve resimlerin bulunduğu lahit mezar ele geçirildi.
Olay şüphelisi C.U., ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen R.U, İ.U, E.S ve A.K., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Ele geçirilen lahit mezar ise Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

Erzincan’da lahit mezarını satmaya çalışan 5 kişi yakalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis, 400 saatlik görüntüyü izleyip operasyon yaptı

Polis, 400 saatlik görüntüyü izleyip operasyon yaptı

Şanlıurfa'da 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması

Şanlıurfa'da 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Adıyaman’da ormanlık alanda korkutan yangın

Adıyaman’da ormanlık alanda korkutan yangın

Tayin olanlara veda programı yapıldı

Tayin olanlara veda programı yapıldı

Lüks otomobil palmiye ağacını yıktı

Lüks otomobil palmiye ağacını yıktı

Erzincan Namaz Vakitleri 15 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:27
Öğle
12:32
İkindi
16:19
Akşam
19:26
Yatsı
20:54

Erzincan Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Cumartesi

Can Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi

Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.