YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da Muharrem orucu sürecinde Kovid-19 nedeniyle oruç açma yemeği dağıtılmayacak

Erzincan'da Muharrem orucu sürecinde Kovid-19 nedeniyle oruç açma yemeği dağıtılmayacak

ERZİNCAN HABERLERİ  | 19.08.2020 15:28 | Son Güncelleme

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün: - "Muharrem orucu sürecinde bu yıl pandemi nedeniyle tüm cemevlerimizde oruç açma yemeklerimiz verilmeyecek, cem ibadetleri yapılmayacak" - "Kutsal Muharrem ayının ulusumuza ve dünyaya barış, kardeşlik ve özgürlük getirmesini, kazasız belasız, virüssüz bir yaşam diliyoruz"

ERZİNCAN (AA) - Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, Muharrem ayının ilk orucunu yarın tutacaklarını belirterek, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla cemevlerinde oruç açma yemeklerinin verilmeyeceğini bildirdi.

Düzgün, Erzincan Cemevi'nde düzenlediği basın toplantısında, Muharrem ayı denildiğinde ilk akla gelenin Allah rızası için tutulan oruç olduğunu ifade etti.

Bu ayın, Allah rızası ve barış duygularını pekiştirme, zulme ve haksızlığa karşı çıkma, mazlumdan yana olma ve gönülleri insan olma onuruyla yıkama ayı olduğunu aktaran Düzgün şöyle konuştu:

"Bu yıl 20 Ağustos 2020 Perşembe günü itibarıyla ilk Muharrem orucunu tutmaya başlayacağız. Muharrem ayı, ay takvimine göre yılın ilk ayıdır. Kurban bayramının birinci gününden itibaren saydığımızda 20 gün sonra yani 21. gün oruçlarımızı tutmaktayız. Bu ayda oruç tutmak, Hazreti Adem Peygamber'in tövbesine katılmak, Nuh Peygamber'i, Yunus Peygamber'i, İbrahim Peygamber'i, Eyüp Peygamber'i, İdris Peygamber'i, Musa Peygamber'i, İsa Peygamber'i ve iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafay'ı anmaktır."

Düzgün, bu yıl Kovit-19 nedeniyle oruç açma yemeklerinin verilemeyeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Muharrem orucu sürecinde bu yıl pandemi nedeniyle tüm cemevlerimizde oruç açma yemeklerimiz verilmeyecek, cem ibadetleri yapılmayacak. Oruç günleri boyunca akşam oruç açma saatinden sonra kalabalık olmamak şartıyla Muharrem sohbetleri yapılacak. 1 Eylül Salı günü cemevi bahçemizde aşure ikramı yapılacak. Tüm dostları ve canlarımızı aşure günümüze davet ediyoruz. Kutsal Muharrem ayının ulusumuza ve dünyaya barış, kardeşlik ve özgürlük getirmesini, kazasız belasız, virüssüz bir yaşam diliyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar 'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:58
Sabah
05:31
Öğle
12:31
İkindi
16:17
Akşam
19:20
Yatsı
20:47

Erzincan Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Aktas Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.