YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da otomobilin çarptığı orman muhafaza memuru hayatını kaybetti

Erzincan'da otomobilin çarptığı orman muhafaza memuru hayatını kaybetti

20.08.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da otomobilin çarptığı orman muhafaza memuru hayatını kaybetti

Erzincan'da otomobilin çarptığı orman muhafaza memuru hayatını kaybetti

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yolun karşısına geçmeye çalışan orman muhafaza memuru, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Refahiye ilçesinde orman işçilerinin topladıkları tomrukları kantarda tartmak isteyen Ramazan Şam'a (52) Erzincan-Sivas kara yolu Kızılırmak şantiyesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışırken E.A'nın kullandığı 06 HNG 01 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Şam'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Şam'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinayetten sonra çiğ yiyip nargile içmişCinayetten sonra çiğ yiyip nargile içmiş
İmamoğlu'nu şoke eden tepki!İmamoğlu'nu şoke eden tepki!
Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldıDoğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:01
Sabah
05:33
Öğle
12:30
İkindi
16:15
Akşam
19:18
Yatsı
20:43

Erzincan Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cumartesi

Derya Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ankara'da iki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandı

Ankara'da iki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandı

Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Türk Telekom fiber interneti ev telefonuyla daha avantajlı hala getiriyor

Türk Telekom fiber interneti ev telefonuyla daha avantajlı hala getiriyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.