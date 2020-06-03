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Erzincan'da otomobilin önünde seyreden araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 03.06.2020 13:30 | Son Güncelleme

Erzincan'da otomobilin önünde seyreden araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otomobilin önünde seyreden araca çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Rahim Taka'nın kullandığı 41 R 0964 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Teknik Beton mevkisinde önünde seyreden Zeynep İrice Turku (34) idaresindeki 24 EL 151 plakalı otomobile çarptı.

Turku'nun kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan ve otomobil içerisinde sıkışan sürücü Turku, çocukları Mehmet Emin (5), Zümra (7) ve eşi Murat Turku (43) ile diğer araçtaki Emine Dağcı (62) sağlık ekiplerince çıkarılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kısa süreliğine kapanan Erzincan-Erzurum kara yolu, araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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