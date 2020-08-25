YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. "Erzincan’da, polisler adliyeye silahsız girecek" haberi asılsız çıktı

"Erzincan’da, polisler adliyeye silahsız girecek" haberi asılsız çıktı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 25.08.2020 20:14 | Son Güncelleme

Bazı basın yayın organlarında bugün yer alan "Erzincan’da, polisler adliyeye silahsız girecek" başlıklı haber asılsız çıktı.Erzincan Valiliğinden gerekse Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgilere göre, Erzincan Valiliği tarafından Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bu yönde yazılmış herhangi bir resmi yazının olmadığı Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da Erzincan Valiliğine veya Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bu yönde herhangi bir yazı yazılmadığı öğrenildi.Habere konu olan yazının Erzincan Adliyesinde bir Cumhuriyet Savcısının Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne yazdığı yazı ile polislerin adliye binasına girerken silahlarını görevli koruma şube müdürlüğü personeline teslim etmelerini talep ettiği, Erzincan Valisi ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcısının bu talebi uygun görmediklerini belirterek, “Hem polisimize hem de askerimize güvenimiz tamdır.” diyerek böyle bir uygulamanın doğru olmadığını belirterek, yazının işleme alınmadığı belirtildi.

Bazı basın yayın organlarında bugün yer alan "Erzincan’da, polisler adliyeye silahsız girecek" başlıklı haber asılsız çıktı.
Erzincan Valiliğinden gerekse Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgilere göre, Erzincan Valiliği tarafından Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bu yönde yazılmış herhangi bir resmi yazının olmadığı Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da Erzincan Valiliğine veya Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bu yönde herhangi bir yazı yazılmadığı öğrenildi.
Habere konu olan yazının Erzincan Adliyesinde bir Cumhuriyet Savcısının Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne yazdığı yazı ile polislerin adliye binasına girerken silahlarını görevli koruma şube müdürlüğü personeline teslim etmelerini talep ettiği, Erzincan Valisi ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcısının bu talebi uygun görmediklerini belirterek, “Hem polisimize hem de askerimize güvenimiz tamdır.” diyerek böyle bir uygulamanın doğru olmadığını belirterek, yazının işleme alınmadığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Malibu güzelleri nefes kesti! Malibu güzelleri nefes kesti!
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:37
Öğle
12:29
İkindi
16:12
Akşam
19:12
Yatsı
20:36

Erzincan Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Kültür Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kardeş Baro oldular
Kardeş Baro oldular
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Şarampole uçan traktörün sürücüsü genç, hayatını kaybetti
Şarampole uçan traktörün sürücüsü genç, hayatını kaybetti
Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi
Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.