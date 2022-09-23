Erzincan'da sağlık ekipleri ihbar üzerine gittikleri yerde cansız mankene kalp masajı yaptı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan İl Ambulans Başhekimliği 112 Acil Servis ekipleri, simülasyon uygulamaları, canlandırma eğitimi ve denetimi çerçevesinde cansız mankene kalp masajı uyguladı.

İl Sağlık Müdürlüğünce, eğitim alan 112 Acil Servis personellerinin denetlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 112 Çağrı Merkezine durum bozukluğu ve kalp atışı durması şikayeti olan bir vatandaşın olduğu ihbarı yapıldı.

Olay yerine bir dakika 50 saniyede gelen ekipler hasta yerine cansız manken olduğunu görünce denetim olduğunu anladılar.

Sağlık ekipleri yerde yatan cansız mankene belirlenen şikayetler doğrultusunda yapılması gerekenleri uygulayarak hayatta tutmaya çalışarak denetimden tam not almaya çalıştılar.

Senaryoya göre eğitmen tarafından verilen şikayetlere uygun tedavi uygulayıp tanı koymaya çalışan sağlıkçılar uzun bir süre kalp masajı yapıp, cansız mankenin hastaneye sevkini sağladılar.

Çalışmaları yerinde denetleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, yaptığı açıklamada, bakanlık politikaları gereği Erzincan'da ilk 10 dakika içinde hastaya ulaşma oranının yüzde 98, kırsal alanda yüzde 96 olduğunu aktardı.

Denetim ve eğitimlerin başarılı sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

"Hem denetim hem eğitim faaliyetlerini aynı anda yürütüyoruz. İstasyon ekiplerimizin sahada yaptıkları müdahalelerde uygulamalarda bir eksiklik, aksaklık ya da eğitim anlamında bir sıkıntımız var mı bunları yerinde gözlemlemeye çalışıyoruz. İl Ambulans Servisi Başhekimliğimiz tarafından başlatılan denetim ve eğitim faaliyetlerimizi il genelinde sürdürüyoruz."

