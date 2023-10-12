Erzincan’da şehit aileleri ziyaret edildi

Gerçekleşen ziyaretler dahilinde; Vali Hamza Aydoğdu, Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı’nın annesi Zöhre Çaybaşı’nı ve babası Şevket Çaybaşı’nı ziyaret ederek, istek ve ihtiyaçları hususunda hasbihalde bulundu.

Vali Aydoğdu, gerçekleştirilen ziyaretler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin bize emaneti olan şehit ailelerimiz, bizim baş tacımızdır. Devlet olarak, her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin emrindeyiz.

Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin istek ve taleplerini her zaman dinleyerek, onların yaşamlarının daha da iyileştirilmesi için her bir bireyimiz üzerine düşeni fazlasıyla yapmalıdır. Şehitlerimiz, milletimizin onuru, gururu ve şerefidir. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin emanetleri, kıymetli ailelerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum." dedi.



