YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da şimşekler geceyi aydınlattı

Erzincan’da şimşekler geceyi aydınlattı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.05.2020 09:33 | Son Güncelleme

Erzincan’da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Erzincan’da şimşekler geceyi aydınlattı

Erzincan’da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü ve sağanak yağışın beraberinde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Erzincan’da aralıklı devam eden sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam üzerinde tekrar başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağan yağmurla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı. Görsel şöleni kaydetmek isteyen vatandaşlar da çektikleri video ve fotoğraflarla güzel kareler yakaladı.
Öte yandan gök gürültüsü ve sağanak yağışın beraberinde çakan şimşekler Erzincan Uluköy’de elektrik kesintisine neden oldu.

Erzincan’da şimşekler geceyi aydınlattı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çatı yangını paniğe neden oldu

Çatı yangını paniğe neden oldu

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Erzincan Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:31
Sabah
05:10
Öğle
12:24
İkindi
16:14
Akşam
19:28
Yatsı
20:59

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Sıfa Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Karantina yurdunda kalan vatandaşlara özel hizmet

Karantina yurdunda kalan vatandaşlara özel hizmet

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Erzincan’ın korona virüs rakamları açıklandı

Erzincan’ın korona virüs rakamları açıklandı

Başkan Aksun: “Ramazan-ı Şerif’e ulaşmanın sevinci ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız”

Başkan Aksun: “Ramazan-ı Şerif’e ulaşmanın sevinci ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.