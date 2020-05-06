Erzincan’da şimşekler geceyi aydınlattı

Erzincan’da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü ve sağanak yağışın beraberinde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Erzincan’da aralıklı devam eden sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam üzerinde tekrar başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağan yağmurla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı. Görsel şöleni kaydetmek isteyen vatandaşlar da çektikleri video ve fotoğraflarla güzel kareler yakaladı.

Öte yandan gök gürültüsü ve sağanak yağışın beraberinde çakan şimşekler Erzincan Uluköy’de elektrik kesintisine neden oldu.



