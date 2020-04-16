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Erzincan’da sinek ve haşerelere karşı larvasit ilaçlama faaliyetleri başladı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 16.04.2020 09:56 | Son Güncelleme

Erzincan Belediyesi yaz aylarında ortaya çıkan sinek ve haşerelere karşı larvasit ilaçlama faaliyetlerine başladı.

Erzincan Belediyesi yaz aylarında ortaya çıkan sinek ve haşerelere karşı larvasit ilaçlama faaliyetlerine başladı. Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ilaçlama çalışmaları haşerelerin ve sineklerin ürediği alanlardan başladı.
Bu kapsamda şehrin muhtelif bölgelerinde bulunan durgun su birikintileri, gölet, bataklık, sazlık alanlar ve Belediye çöp toplama alanı düzenli olarak Ekim ayına kadar larvasit ilaçlarla ilaçlanacak.
Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ercan Tanrıverdi; “Müdürlüğümüz doğaya ve çevre sağlığına zararı olmayan biyosidal larva ilaçları kullanmaktadır. Nisan ayından sonra larva mücadelemize ek olarak uçkun insektisit mücadelemize de başlayacağız. Sivrisinekler durgun sular ve bataklıkların bulunduğu alanlarda, karasinekler ise gübrelik ve çöp alanlarında ürerler. Bu nedenle hemşerilerimizin bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın açık alana çöp dökmemeleri, çöp bidonlarının ağzını devamlı kapalı tutmaları, hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin gübrelik alanların etrafını duvarla kapatıp düzenli kireç dökmeleri ve vatandaşlarımızın bahçelerinde bir kova suyu dahi bekletmemeleri haşere ve sinek mücadelesi için çok önemli” dedi.

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