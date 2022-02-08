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Erzincan'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

08.02.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastanede tedavi altına alındı.

Yanlızbağ beldesinde ikamet eden Temel S. (72) ve eşi Esengül S. (70), aniden rahatsızlanmaları üzerine telefonla komşularından yardım istedi.

Eve gelen komşuları evde ağır bir koku olduğunu fark edince çifti dışarı çıkardı. Komşuların ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis ekibi, çifti Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

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