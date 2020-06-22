Erzincan'da taşkın nedeniyle kapanan 2 köy ve 1 ilçe yolu ulaşıma açıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu kapanan 2 köy ile bir ilçe yolu ulaşıma açıldı.

Kentte önceki gün etkili olan şiddetli sağanak sebebiyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu kapanan Günebakan ve Çadırtepe köylerinin yolları ile Üzümlü ilçesine giden yolun ulaşıma açılması için Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, kapanan yollardaki taş ve toprak birikintilerini temizleyerek yeniden ulaşımı sağladı. Taşkına yol açan dere içerisindeki düzenleme çalışmaları devam ediyor.

DSİ 82. Şube Müdürü Hakan Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın olduğu saatlerden itibaren DSİ Erzincan Şube Müdürlüğü olarak, iş makineleri ve ekipleri ile olay yerine intikal edip çalışma yaptıklarını söyledi.

Bekar, "Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın ve şahsımın da afet bölgesine gelerek bizzat takip ettiği çalışmalarda 2 ekskavatör, 1 greyder ve 2 kamyon ile yapılan müdahale neticesinde, ilk etapta kapanan menfez girişlerine müdahale edilmiştir. Söz konusu menfezlerdeki selin getirdiği rüsubat temizlenerek sel suyunun çevrede yer alan yerleşim yerlerine ulaşması engellenmiştir. Bu sayede can kaybının önüne geçilmiştir." diye konuştu.

Ulaşım yolunun yeniden trafiğe açıldığını kaydeden Bekar, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını sözlerine ekledi.

