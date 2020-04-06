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Erzincan’da tohumun yüzde 75’i üreticiye hibe olarak verilecek

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.04.2020 12:26 | Son Güncelleme

Erzincan dahil yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75’i üreticiye hibe olarak verilecek.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamanın büyük önem taşıdığını belirterek, ’Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı’nı başlattıklarını duyurdu.

Erzincan’da tohumun yüzde 75’i üreticiye hibe olarak verilecek

Erzincan dahil yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75’i üreticiye hibe olarak verilecek.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamanın büyük önem taşıdığını belirterek, ’Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı’nı başlattıklarını duyurdu. Proje kapsamında Erzincan dahil 21 ilde üreticilere tohumların yüzde 75’i hibe edilecek.
Bakan Pakdemirli, "Yaz dönemi ekilişlerinde kesinti yaşanmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş için ’Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı’ başlattık. Bu projeyle ülkemiz için, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışını sağlamayı, aynı zamanda üreticilerimizi bu dönemde üretime yönlendirmeyi, dolayısıyla da tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılmasıyla tarımsal üretimin artırılmasını hedefliyoruz. Program doğrultusunda mevcut üretim alanlarına ilave yazlık ekiliş yapılabilecek alan ve ürün deseni bilgileri toplandı. Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75’ini hibe ediyoruz. Yüzde 25’i ise çiftçi katkısıyla karşılanacak" dedi.

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