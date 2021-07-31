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Erzincan'da trafik kazasında hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

31.07.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da trafik kazasında hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan traktör ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden Ayşe Kından, defnedildi.

Erzincan-Sivas kara yolu Kemah Kavşağı yakınlarında dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Kından'ın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Merkez Cemevi'ne getirildi.

Kından'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Çatalören köyü mezarlığına defnedildi.

Törene Erzincan Valisi Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş, Kından'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kazada, hayatını kaybeden Mülkiye Yıldız'ın ise yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Erzincan'da M.S. idaresindeki 21 DP 618 plakalı tır ile tarım işçilerini taşıyan Gazi Taştan'ın kullandığı 24 AE 859 plakalı traktörün çarpışması sonucu traktördeki Mülkiye Yıldız olay yerinde, Ayşe Kından ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti, 6 kişi de yaralanmıştı.

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