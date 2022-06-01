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Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

01.06.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da polis ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İl dışından kente uyuşturucu getirileceği ihbarını alan polis ekipleri, bir ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada fişek diye tabir edilen 8 pakette 5,69 gram metamfetamin, 3 pakette 2 gram afyon sakızı ve 9 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü S.A. (45), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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