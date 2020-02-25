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Erzincanlı sporcular Avusturya’dan gümüş madalya ile döndü

ERZİNCAN HABERLERİ  | 25.02.2020 08:24 | Son Güncelleme

Avusturya’nın Viyana şehrinde düzenlenen Austrian Open 2020 İnternational Challenge turnuvasında ikinci olan Milli sporcu Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin gümüş madalya kazandı.19-22 Şubat 2020 tarihleri arasından Avusturya’nın Viyana kentinde yapılan Austrian Open 2020 İnternational Challenge turnuvalarında Türk Milli takımını temsil eden olimpiyat kotası içindeki Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin gümüş madalya almaya hak kazandı.

Erzincanlı sporcular Avusturya’dan gümüş madalya ile döndü

Avusturya’nın Viyana şehrinde düzenlenen Austrian Open 2020 İnternational Challenge turnuvasında ikinci olan Milli sporcu Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin gümüş madalya kazandı.
19-22 Şubat 2020 tarihleri arasından Avusturya’nın Viyana kentinde yapılan Austrian Open 2020 İnternational Challenge turnuvalarında Türk Milli takımını temsil eden olimpiyat kotası içindeki Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin gümüş madalya almaya hak kazandı. 38 ülkenin katılımıyla gerçekleşen turnuvada Danimarka Hindistan ve Kanadalı rakiplerini yenerek finale yükselmeyi başaran Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin final maçında Japon rakiplerine yenilerek ikinci oldu. Gümüş madalya almaya hak kazanan Milli sporcular olimpiyatlar için önemli bir puan kazanmış oldu.
Turnuva ile ilgili açıklama yapan Antrenör Murad Sönmez ve Uğur Erçetin, “Milli sporcularımız Avusturya’da badminton branşında dünyanın en iyi ülkelerinin katıldığı bir turnuva da final oynayıp ikinci olmaları bizi gururlandırdı. Hedefimiz inşallah bu tür başarılarının devamının gelmesidir” diye konuştu.

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