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Erzincanspor kendi evinde golsüz berabere kaldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 26.01.2020 15:36 | Son Güncelleme

TFF 3.

Erzincanspor kendi evinde golsüz berabere kaldı

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzincanspor kendi sahasında Silivrispor ile 0-0 berabere kaldı.
Erzincanspor Silivrispor ile berabere kalarak 1 puana razı oldu. Puanını 36’dan 37 yükselten Erzincanspor ligde dördüncü sırada yer alırken, Silivrispor ise puanını 25’ten 26’ya yükselterek ligde onuncu sırada yerini korudu.
Erzincan’da Müstakil Atletizm Sahasında oynanan maçta her iki taraf birbirine üstünlük sağlamak için mücadele etti. Maçın tamamında karşılıklı ataklarla gol arayan Erzincanspor ve Silivrispor aradıkları golü bulamadılar ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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