YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Erzin’de doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Erzin’de doğal gaz patlaması: 1 yaralı

HATAY HABERLERİ  | 14.02.2020 14:45 | Son Güncelleme

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi, Yalmanlar Caddesi üzerinde Mustafa Hakan Demirel’e ait evde doğal gaz patlaması meydana geldi.

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi, Yalmanlar Caddesi üzerinde Mustafa Hakan Demirel’e ait evde doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada eşi Nazmiye Yalman Demirel’in yüzünde ve kollarında yanıklar, ayaklarında cam kesikleri oluştu.
Olaydan sonra ekipler arızaya müdahale ederken, yaralı kadın Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demirel, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesine sevk edildi.
Ev sahibinin yeğeni Eren Demirel, dayısıyla birlikte oto tamirhanesinde çalışırken birden bir patlama olduğunu belirterek, "Pencere ve kapılar caddeye fırladı. Dayım eve koştu, bende küçük oğlunu olay yerinden uzaklaştırdım. Yengemin banyodaki elektrikli şofbeni açmasıyla birlikte patlamanın gerçekleştiğini tahmin ediyoruz” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varAVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Balıkesir’de 111 yıllık ilkokula duygusal veda

Balıkesir’de 111 yıllık ilkokula duygusal veda

Erzincan buz kesti: Refahiye ilçesi eksi 20’yi gördü

Erzincan buz kesti: Refahiye ilçesi eksi 20’yi gördü

Hatay Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:18
Öğle
12:55
İkindi
15:54
Akşam
18:21
Yatsı
19:36

Hatay Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Burcu Eczanesi
Antakya
Gülbas Eczanesi
Antakya
Hakan Eczanesi
Antakya
Süner Eczanesi
Antakya
Cemıl Eczanesi
Iskenderun
Görgülü Eczanesi
Iskenderun
Sıgorta Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Samandağ’da araçların kaldırım işgaline izin yok

Samandağ’da araçların kaldırım işgaline izin yok

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

Hdp Hatay İl Başkanı İnsan: "türkiye’de İktidar Olma Hedefimiz Var"

Hdp Hatay İl Başkanı İnsan: "türkiye’de İktidar Olma Hedefimiz Var"

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.