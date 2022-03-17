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Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta 365 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

17.03.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta 365 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 365 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yoğun kar ve yüksek kesimlerde tipinin görüldüğü kentte, kırsaldaki 264 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 56, Ardahan'da 33 ve Kars'ta ise 12 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idarelerinin ekipleri, kırsalda yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

Öte yandan Iğdır'da kapalı 42 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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